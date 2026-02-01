Sergen Yalcin , allenatore del Besiktas , la squadra turca nella quale è approdato Asllani dall'Inter (dopo il rientro dal Torino) ha parlato dell'espulsione dopo sei minuti in campo che si è procurato il calciatore per un fallaccio nella gara contro il Konyaspor (vinta poi due a uno).

Il tecnico ha sottolineato: «È un cartellino rosso per noi, ma sarebbe stato un cartellino giallo per gli avversari. I difensori avversari avrebbero dovuto essere espulsi nel primo tempo. Hanno commesso 10 falli a testa e hanno ricevuto solo un cartellino giallo. Servirebbe più attenzione. Se danno fallo a noi dovrebbero darlo anche ad altre squadre. In realtà... Il ragazzo ha giocato 150 partite, non ha mai ricevuto cartellini rossi, e ne ha ricevuto uno in 5 minuti. Succede nel calcio».