Asllani espulso all’esordio con il Besiktas, Yalcin: “Mai successo nelle sue 150 gare”

Il tecnico della squadra turca ha parlato alla fine della gara vinta due a uno contro il Konyaspor nella quale l'ex Inter è stato espulso dopo appena sei minuti
Sergen Yalcin, allenatore del Besiktas, la squadra turca nella quale è approdato Asllanidall'Inter (dopo il rientro dal Torino) ha parlato dell'espulsione dopo sei minuti in campo che si è procurato il calciatore per un fallaccio nella gara contro il Konyaspor (vinta poi due a uno).

Il tecnico ha sottolineato: «È un cartellino rosso per noi, ma sarebbe stato un cartellino giallo per gli avversari. I difensori avversari avrebbero dovuto essere espulsi nel primo tempo. Hanno commesso 10 falli a testa e hanno ricevuto solo un cartellino giallo. Servirebbe più attenzione. Se danno fallo a noi dovrebbero darlo anche ad altre squadre. In realtà... Il ragazzo ha giocato 150 partite, non ha mai ricevuto cartellini rossi, e ne ha ricevuto uno in 5 minuti. Succede nel calcio». 

(Fonte: sabah.com.tr e duhuliye.com )

