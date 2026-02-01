Prosegue la scalata di Lautaro Martinez nella storia dell'Inter: l'attaccante argentino ha sbloccato il match contro la Cremonese con un preciso colpo di testa, salendo a quota 128 gol in Serie A.
Lautaro, agganciato Altobelli: è il quarto miglior marcatore dell’Inter in Serie A
Il capitano nerazzurro ha sbloccato il match contro la Cremonese, compiendo un altro step nella sua scalata nella storia interista
Una rete che gli permette di agganciare Alessandro Altobelli, come ricordato da Opta: "Lautaro Martínez ha eguagliato Alessandro Altobelli (entrambi 128 gol) al 4° posto tra i migliori marcatori dell'Inter in Serie A, davanti a loro solo Giuseppe Meazza (197), Benito Lorenzi (138) e Stefano Nyers (133). Toro".
