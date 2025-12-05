Intervenuto negli studi di QSVS, Giovanni Capuano, giornalista, ha parlato così del difensore dell'Inter Yann Bisseck: "Bisseck è un giocatore che mercoledì scorso ha fatto una partita notevole a Madrid e l'anno scorso è stato due volte titolare in semifinale di Champions League.
Io penso che Bisseck non sia Beckenbauer, ma gli interisti se la sono legata al dito perché ritengono che sia il responsabile dello scudetto perso l'anno scorso. Ma devi pensare chi è, da dove l'hai preso, quanto l'hai pagato e l'età che ha: io vedo giocatori peggiori in difesa circolare in giro per il campionato italiano e non solo avere una reputazione molto peggiore di lui.
Quanto vale? Dipende chi te lo chiede: per me è superiore a Thiaw e per lui il Milan ha preso 40 milioni. Però se magari te lo chiede non quell'universo, lì 35 sono tanti".
