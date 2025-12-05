"Parla se senti un giocatore più forte di Maradona". E' questo il giochino proposto dal Rompipallone a Diego Armando Maradona Jr, figlio del compianto fuoriclasse argentino.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Al figlio di Maradona: “Parla se senti uno più forte di Diego”. Quando viene citato Ronaldo lui…
ultimora
Al figlio di Maradona: “Parla se senti uno più forte di Diego”. Quando viene citato Ronaldo lui…
Questo il giochino proposto dal Rompipallone a Diego Armando Maradona Jr, figlio del compianto fuoriclasse argentino
Diego Jr esordisce così: "Sì, ma citami almeno chi poteva allacciargli le scarpe. Ma tanto facciamo silenzio, non ce ne sono".
Maradona fa quindi silenzio quando sente nominare Mbappé, Kvaratskhelia, Di Stefano, Yamal, Cruijff, Cristiano Ronaldo, Pele e Platini. Al nome di Ronaldo il Fenomeno, però, dice: "Ecco, questo per esempio è uno che dopo papà e Messi è stato il più forte di tutti. Metto papà, Messi e Ronaldo il Fenomeno".
© RIPRODUZIONE RISERVATA