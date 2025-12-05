Diego Jr esordisce così: "Sì, ma citami almeno chi poteva allacciargli le scarpe. Ma tanto facciamo silenzio, non ce ne sono".

Maradona fa quindi silenzio quando sente nominare Mbappé, Kvaratskhelia, Di Stefano, Yamal, Cruijff, Cristiano Ronaldo, Pele e Platini. Al nome di Ronaldo il Fenomeno, però, dice: "Ecco, questo per esempio è uno che dopo papà e Messi è stato il più forte di tutti. Metto papà, Messi e Ronaldo il Fenomeno".