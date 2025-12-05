FC Inter 1908
Durante il podcast L'ascia raddoppia di Cronache di spogliatoio, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato dell'Inter della sfida col Como
Durante il podcast L'ascia raddoppia di Cronache di spogliatoio, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato dell'Inter della sfida col Como

"Sabato c'è un altro scontro diretto, perché di questo si tratta. Sono curiosissimo di conoscere cosa sceglierà Chivu sulla corsia destra. Diouf? Secondo me no, ti ha fatto vedere di essere assolutamente sul pezzo, finalmente abbiamo capito che esiste un giocatore che può dare qualcosa. Carlos Augusto? Non ho una risposta in questo momento, secondo me Diouf troppo pericoloso dall'inizio, non è ancora pronto per quel ruolo. Secondo me gioca Luis Henrique. Diouf era arrivato per fare la mezzala, due settimane fa tutti dicevano nell'umido rispeditelo a casa. Dopo due settimane, 4 spezzoni si è capito che erano esagerati i commenti. Ci può stare, ma al punto di diventare da subito un esterno a tutta fascia?

Non capisco come verrà impostata la partita. Centrocampo? Se stesse bene Mkhitaryan, se fosse al 70-80% io non avrei dubbi. Zielinski sicuramente quest'anno è sul pezzo. Mkhitaryan ti dà quell'equilibrio che alcune volte è mancato. Se gioca Douvikas io metto Acerbi, se gioca Morata probabilmente no. Sfida tra due allenatori semi esordienti ad altissimo livello. Non credo che peserà Inter-Liverpool, per me Chivu farà zero calcoli. Liverpool importante, se fai 3 punti sei quasi negli 8, ma è un ragionamento che fai dopo il Como anche perché 4 le hai perse".

