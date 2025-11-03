FC Inter 1908
Capuano: “A Chivu va dato questo merito. L’Inter ha la rosa più forte, ma non è…”

Dalle colonne di Panorama, Giovanni Capuano analizza la vittoria dell'Inter sul campo del Verona
Dalle colonne di Panorama, Giovanni Capuano analizza la vittoria dell'Inter sul campo del Verona. Il giornalista sottolinea l'impatto positivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. "L’Inter di Chivu va a strappi e a Verona ha vinto una partita sporca e fortunosa".

"Non è meritata, visto la mole di gioco creata, ma di quelle che spesso e volentieri ti costringono a lasciare punti per strada. Sulla carta i nerazzurri hanno la rosa più forte, ma la superiorità non è ancora stata messa a terra dal nuovo tecnico, a cui va dato il merito di aver messo qualcosa di suo dentro un telaio abituato da anni a procedere in modo diverso".

(Panorama)

