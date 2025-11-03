Dalle colonne di Panorama, Giovanni Capuano analizza la vittoria dell'Inter sul campo del Verona. Il giornalista sottolinea l'impatto positivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. "L’Inter di Chivu va a strappi e a Verona ha vinto una partita sporca e fortunosa".
Dalle colonne di Panorama, Giovanni Capuano analizza la vittoria dell'Inter sul campo del Verona
"Non è meritata, visto la mole di gioco creata, ma di quelle che spesso e volentieri ti costringono a lasciare punti per strada. Sulla carta i nerazzurri hanno la rosa più forte, ma la superiorità non è ancora stata messa a terra dal nuovo tecnico, a cui va dato il merito di aver messo qualcosa di suo dentro un telaio abituato da anni a procedere in modo diverso".
