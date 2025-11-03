Grazie a un autogol di Frese, l'Inter è uscita da Verona con tre punti importantissimi in chiave lotta scudetto

Gianni Pampinella Redattore 3 novembre 2025 (modifica il 3 novembre 2025 | 13:16)

Il giorno dopo la vittoria dell'Inter a Verona, Tuttosport analizza la gara della squadra di Chivu partendo proprio dalle considerazioni del tecnico nerazzurro.

"Chivu è il primo a sapere che quanto accaduto ieri al Bentegodi è uno di quei giorni che possono svoltare una stagione o per lo mano dare un segnale. Una vittoria in extremis, a quel punto ormai insperata, su autogol, dopo che al 22’ della ripresa la squadra aveva rischiato di finire in dieci, se solo il tocco di Giovane a superare Bisseck fosse stato meno forte e più verso la porta. Invece questa volta ha girato tutto per il verso giusto. La settimana scorsa al Maradona no, lì l’episodio centrale del match era andato contro i nerazzurri, questa volta no".

"E gli scudetti, per citare lo stesso Chivu, si vincono anche così, tant’è che il tecnico romeno ha esultato tantissimo al 2-1. Prima ha abbracciato e sollevato da terra Bastoni, quindi è corso verso la bandierina dove i suoi giocatori stavano festeggiando l'autorete di Frese, facendo una scivolata con le ginocchia da far invidia a Didier Drogba".

"Come già accaduto al Maradona, quando Chivu si spostò dalle polemiche che viaggiavano sul binario Conte-Marotta usando parole di grande equilibrio, ieri l’allenatore ha analizzato in maniera oggettiva la partita, sottolineando i meriti del Verona e non si è nascosto dietro scuse per evitare la parola fortuna".

(Tuttosport)