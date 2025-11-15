Intervenuto negli studi di Sportitalia, il giornalista di Panorama e Radio 24, Giovanni Capuano, ha analizzato la situazione in casa Napoli: “Era da due mesi che la tempesta era ben visibile e i problemi erano lì. Semplicemente a Napoli non c’era voglia di vederli. Conte ha parlato, ha già detto un sacco di cose, il problema è che ha parlato troppo e in campo serve un lavoro che fino a questo momento non ha portato i frutti. Non è che ha sbagliato perché non può fare il trapianto di cuore, ha sbagliato perché da agosto gioca un calcio piatto, orizzontale, senza sbocchi offensivi.
Capuano: “Conte ha parlato troppo, il Napoli gioca così da agosto. Non dice…”
Le parole del noto giornalista a proposito dell'allenatore azzurro protagonista di un momento molto delicato
Lo faceva anche prima dell’infortunio di De Bruyne, perché con il belga ha perso a Torino, ha vinto al 96’ con il Cagliari, ha vinto in rimonta con il Genoa, ha vinto grazie a degli aiuti arbitrali contro il Pisa. Non è che il Napoli prima dell’infortunio di De Bruyne giocasse bene e poi si è spento. Dopo ha fatto anche peggio. Il Napoli sta giocando da agosto peggio di quello che dovrebbe. Da luglio Conte parla tanto, vede tutte le criticità, racconta i problemi, ma io non l’ho sentito una volta dire che ha una squadra dal grande potenziale. Io penso che i tifosi napoletani oggi non abbiano più voglia di ascoltare Conte ma vogliano lavoro e risposte sul campo”.
