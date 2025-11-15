Intervenuto negli studi di Sportitalia, il giornalista di Panorama e Radio 24, Giovanni Capuano, ha analizzato la situazione in casa Napoli: “Era da due mesi che la tempesta era ben visibile e i problemi erano lì. Semplicemente a Napoli non c’era voglia di vederli. Conte ha parlato, ha già detto un sacco di cose, il problema è che ha parlato troppo e in campo serve un lavoro che fino a questo momento non ha portato i frutti. Non è che ha sbagliato perché non può fare il trapianto di cuore, ha sbagliato perché da agosto gioca un calcio piatto, orizzontale, senza sbocchi offensivi.