Il mese di ottobre è stato ricco di partite: la Prima Squadra è scesa in campo in sei occasioni tra Campionato, Champions League e amichevoli vincendo quattro gare e perdendone due. Le vittorie sono arrivate contro Cremonese, Roma, Union Saint-Gilloise e Fiorentina. L'U23 di Stefano Vecchi ha disputato quattro gare in campionato conquistando 5 punti e qualificandosi agli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C grazie alla vittoria contro l'Ospitaletto. L'Inter Women invece ad ottobre è scesa in campo cinque volte, restando imbattuta e vincendo tre gare tra campionato ed Europa Cup.