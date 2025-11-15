FC Inter 1908
fcinter1908 ultimora Dimarco, Sucic e non solo: Inter, i 5 candidati per il goal of the month di ottobre

Dimarco, Sucic e non solo: Inter, i 5 candidati per il goal of the month di ottobre - immagine 1
Appuntamento con il sondaggio social dei nerazzurri: ai tifosi il compito di premiare la rete più bella del mese
Il mese di ottobre è stato ricco di partite: la Prima Squadra è scesa in campo in sei occasioni tra Campionato, Champions League e amichevoli vincendo quattro gare e perdendone due. Le vittorie sono arrivate contro Cremonese, Roma, Union Saint-Gilloise e Fiorentina. L'U23 di Stefano Vecchi ha disputato quattro gare in campionato conquistando 5 punti e qualificandosi agli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C grazie alla vittoria contro l'Ospitaletto. L'Inter Women invece ad ottobre è scesa in campo cinque volte, restando imbattuta e vincendo tre gare tra campionato ed Europa Cup.

Dimarco, Sucic e non solo: Inter, i 5 candidati per il goal of the month di ottobre- immagine 2
Sono state tutte sfide ricche di gol pesanti e bellissimi: è arrivato il momento per i supporters nerazzurri di scegliere l'eFootball Goal of the month tra le reti realizzate da Prima Squadra maschile, Inter Women e Inter U23. I tifosi potranno votare il loro preferito attraverso i canali ufficiali Inter Facebook, Instagram e Twitter. In gara il chirurgico gol di Dimarco contro la Cremonese, la perla di Sucic e il destro da fuori area di Calhanoglu contro la Fiorentina, lo spettacolare gol di testa di Zuberek contro l'Ospitaletto e il vincente tiro a giro di Wullaert contro la Ternana. Non resta che scegliere il vincitore, che sarà eletto Goal of the Month per il mese di ottobre!

