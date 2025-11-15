Italia-Norvegia potrà rappresentare una grande occasione per Davide Frattesi : il centrocampista dell'Inter, come annunciato direttamente dal ct Gattuso, scenderà in campo dal primo minuto contro gli scandinavi, e potrà così mettersi in mostra in quel San Siro che, di recente, non gli ha riservato grandi soddisfazioni. La Nazionale, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, può diventare il trampolino di lancio ideale per recuperare terreno nelle gerarchie della mediana nerazzurra.

La Nazionale per rilanciarsi

"Frattesi ha imparato a sue spese quanto incida nelle prestazioni l'aspetto mentale: con Chivu, persino peggio che con Inzaghi, ha perso posizioni e di conseguenza smalto. Dietro al trio di titolari ok, poteva temerlo, ma ora l'hanno superato anche Sucic e Zielinski. Ma la vetrina milanese può aiutarlo a sbriciolare la crisi. In fondo la Nazionale è sempre stata un toccasana per lui: 8 gol in 32 presenze per un centrocampista non sono pochi".