Il centrocampista nerazzurro, fin qui poco coinvolto da Chivu, ha l'occasione per rilanciarsi con l'Italia
Italia-Norvegia potrà rappresentare una grande occasione per Davide Frattesi: il centrocampista dell'Inter, come annunciato direttamente dal ct Gattuso, scenderà in campo dal primo minuto contro gli scandinavi, e potrà così mettersi in mostra in quel San Siro che, di recente, non gli ha riservato grandi soddisfazioni. La Nazionale, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, può diventare il trampolino di lancio ideale per recuperare terreno nelle gerarchie della mediana nerazzurra.

La Nazionale per rilanciarsi

"Frattesi ha imparato a sue spese quanto incida nelle prestazioni l'aspetto mentale: con Chivu, persino peggio che con Inzaghi, ha perso posizioni e di conseguenza smalto. Dietro al trio di titolari ok, poteva temerlo, ma ora l'hanno superato anche Sucic e Zielinski. Ma la vetrina milanese può aiutarlo a sbriciolare la crisi. In fondo la Nazionale è sempre stata un toccasana per lui: 8 gol in 32 presenze per un centrocampista non sono pochi".

Un occhio al derby

"Contro la Norvegia, Frattesi giocherà per la prima volta dall'inizio nella gestione Gattuso. La sua ultima partita da titolare coincide con l'ultima da ct di Spalletti, a Reggio Emilia contro la Moldova, quando beccò il giallo che adesso lo fa tremare in vista degli spareggi. Con Chivu invece ha fallito il tentativo di rilancio la settimana scorsa, in Champions contro il Kairat. Ma tra una settimana sempre a San Siro arriva il derby, un frullatore di ingredienti che sembra acceso apposta per mescolare i sapori. Frattesi osserva le caselle del centrocampo, si rende conto che Mkhitaryan è ancora fuori, e attacca la spina. Una grande serata con la Nazionale provocherebbe un bel rumore che può incuriosire l'Internazionale: ehi, ci sono anche io".

