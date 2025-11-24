Due pali, un rigore sbagliato e altre occasioni non concretizzate. L'Inter incappa nella quarta sconfitta in campionato, forse la più dolorosa dall'inizio della stagione, o comunque a pari merito con quella contro la Juve. Il derby lo vince il Milan grazie a un gol di Pulisic che ha approfittato di una respinta corta di Sommer che ormai è diventato un caso.

"Due pali non fanno un gol, e così il derby se l'è preso il Milan. L'ha fatto con il minimo risultato. Alla squadra di Chivu, oltre al rimpianto dei due legni presi, restano una serie di delusioni, concatenate l'una all'altra. Il sesto derby di fila senza vincere, il sorpasso del Milan in classifica, lo scivolone dalla vetta al quarto posto, il fallimento dell'esperimento di Carlos Augusto in fascia destra, dominata da Bartesaghi. E la conferma dell'allergia ai big match, che sono invece la specialità della squadra di Allegri", sottolinea Repubblica .

"Con l'eccezione della sfida thriller vinta a Roma contro i giallorossi, l'Inter le partite decisive in campionato finora le ha perse tutte: con la Juventus a Torino, con il Napoli al Maradona e ora col Milan. Oltre al risultato, resta lo spettacolo di una partita a specchio fra due squadre schierate con identico modulo, rifratta in una serie di duelli. Chivu ha invitato i propri giocatori alla calma, senza la "c" aspirata livornese, ma con il gesto delle mani imposte di Allegri, che è diventato un meme. Allegri dal canto suo ha diretto la squadra con entusiasmo e furore da novizio, nonostante i 58 anni, per oltre un terzo passati in panchina. E alla fine è stato lui a esultare come un ragazzo".