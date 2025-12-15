Capuano: “Inter forte, Chivu non parla come Conte. Le partite di ieri…”

Il pensiero del noto giornalista a proposito della corsa scudetto che restringe a Inter e Napoli

Daniele Vitiello Redattore/inviato 15 dicembre 2025 (modifica il 15 dicembre 2025 | 16:37)

“Il Napoli gioca male dall’inizio, non ha identità e ha perso sempre allo stesso modo. L’anno scorso poteva giocare il calcio degli anni ‘80, ma oggi siamo nel 2025 e tutti giocano ogni tre giorni. Non solo Conte. Non sento Chivu dire le stesse cose”. Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24, è intervenuto nel corso de Il Bar di Tuttonapoli, sulla Radio Tutto Napoli. Qui alcune delle sue considerazioni:

"Il Napoli è stato molto deludente e lo è a prescindere dai risultati. Lo è in questa fase in Champions League che non si può trattare come una Coppa Italia qualsiasi. Non è solo una questione economica, ma tu Napoli ti presenti da campione d'Italia e l'Italia nel recente passato proprio in Europa ha fatto buone cose. Chi vince lo scudetto deve rispettare la Champions, non deve essere d'intralcio. Questo è quello che dovrebbe fare un grande club e il Napoli lavora per esserlo. Mi rifiuto di credere che il Napoli possa pensare di uscire dalla Champions per dedicarsi poi solo al campionato".

"Lotta scudetto? L'Inter è forte come il Napoli ed è anche più abituata a gestire il doppio impegno senza farsi troppi problemi. Ieri ha vinto una bella partita nonostante il patema nel finale. Ma per oltre un'ora ha comandato la gara tatticamente contro una squadra che era in salute. Il Milan per me non è da scudetto, ha una rosa con troppe lacune e questa cosa puntualmente viene fuori con punti persi, come col Sassuolo. Per me la corsa scudetto, dunque, è ristretta a Inter e Napoli. La Roma è esattamente come il Milan. Per ora sta facendo un miracolo ma la rosa ha limiti insuperabili anche a gennaio. Idem la Juve nonostante l'ultima vittoria".

"La Supercoppa non sposta una stagione ma chi ci va deve fare il meglio possibile. Ho sentito Italiano che pur non avendo l'organico del Real ha detto che è un orgoglio sfidare l'Inter. Questo è l'approccio corretto, poi certo in campo se perdi ti dà fastidio, vedi lo scorso anno nel derby. Dunque mi aspetto e spero che i quattro allenatori vadano a Riyad per fare il massimo. Non voglio che venga utilizzata come coppa per far riposare i giocatori".