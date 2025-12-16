Saranno Luca Zufferli, che così “festeggia” in anticipo la prossima nomina (primo gennaio 2026) ad internazionale (a fargli posto sarà Maresca), e Chiffi a dirigere le due semifinali della Supercoppa italiana, in programma giovedì e venerdì Riyadh.
Fra gli assistenti, il promosso sarà Khaled Bahri di Sassari, al posto di Carbone che è andato in C con Orsato. La finale, scrive il Corriere dello Sport, "dovrebbe andare a Guida, se il Napoli non dovesse superare il Milan, oppure Colombo, in caso contrario".
GIOVEDÌ
NAPOLI-MILAN
Arbitro : Zufferli di Udine
Guardalinee: Imperiale e Ma. Rossi.
Quarto uomo: Pezzuto
Var: Aureliano
Avar: Dionisi
VENERDÌ
Bologna-inter
Arbitro : Chiffi di Padova.
Guardalinee: Ch. Rossi e Fontemurato
Quarto uomo: Dionisi
Var: Maresca
Avar: Pezzuto
