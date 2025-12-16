FC Inter 1908
Supercoppa, scoppia l’incredibile caso Guida: “Arbitrerà la finale ma solo senza il Napoli!”

Supercoppa, scoppia l’incredibile caso Guida: “Arbitrerà la finale ma solo senza il Napoli!” - immagine 1
Saranno Luca Zufferli, che così “festeggia” in anticipo la prossima nomina ad internazionale e Chiffi a dirigere le due semifinali
Saranno Luca Zufferli, che così “festeggia” in anticipo la prossima nomina (primo gennaio 2026) ad internazionale (a fargli posto sarà Maresca), e Chiffi a dirigere le due semifinali della Supercoppa italiana, in programma giovedì e venerdì Riyadh.

Fra gli assistenti, il promosso sarà Khaled Bahri di Sassari, al posto di Carbone che è andato in C con Orsato. La finale, scrive il Corriere dello Sport, "dovrebbe andare a Guida, se il Napoli non dovesse superare il Milan, oppure Colombo, in caso contrario".

Supercoppa, scoppia l’incredibile caso Guida: “Arbitrerà la finale ma solo senza il Napoli!”- immagine 2
GIOVEDÌ

NAPOLI-MILAN

Arbitro : Zufferli di Udine

Guardalinee: Imperiale e Ma. Rossi.

Quarto uomo: Pezzuto

Var: Aureliano

Avar: Dionisi

Barella e Lautaro
VENERDÌ

Bologna-inter

Arbitro : Chiffi di Padova.

Guardalinee: Ch. Rossi e Fontemurato

Quarto uomo: Dionisi

Var: Maresca

Avar: Pezzuto

 

