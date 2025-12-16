Saranno Luca Zufferli, che così “festeggia” in anticipo la prossima nomina ad internazionale e Chiffi a dirigere le due semifinali

Saranno Luca Zufferli, che così “festeggia” in anticipo la prossima nomina (primo gennaio 2026) ad internazionale (a fargli posto sarà Maresca), e Chiffi a dirigere le due semifinali della Supercoppa italiana, in programma giovedì e venerdì Riyadh.