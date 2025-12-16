La gara col Venezia è rimasta finora parentesi isolata per Josep Martinez. La prospettiva dello spagnolo è cambiata a un certo punto, con la tragedia extra campo che ha minato quelli che erano i piani di Chivu nei suoi confronti. Ora però il portiere nerazzurro sembra volersi mettere definitivamente alle spalle il trauma che lo ha coinvolto. E potrebbe presto avere una nuova opportunità.
FCIN1908/ Inter, altra chance per Pepo Martinez: decisa la sua prossima gara
Cristian Chivu è intenzionato a gettare nuovamente nella mischia lo spagnolo dopo averlo schierato contro il Venezia
Secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it, infatti, l'allenatore rumeno starebbe pensando di lanciarlo nella mischia nel prossimo impegno in calendario. La squadra volerà per Riyadh domani e venerdì affronterà il Bologna in semifinale di Superocoppa. Sommer potrebbe godere di un turno di riposo. Chance da non sprecare eventualmente per l'ex Genoa.
