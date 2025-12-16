La gara col Venezia è rimasta finora parentesi isolata per Josep Martinez. La prospettiva dello spagnolo è cambiata a un certo punto, con la tragedia extra campo che ha minato quelli che erano i piani di Chivu nei suoi confronti. Ora però il portiere nerazzurro sembra volersi mettere definitivamente alle spalle il trauma che lo ha coinvolto. E potrebbe presto avere una nuova opportunità.