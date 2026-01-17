FC Inter 1908
Capuano: “Inter, passo scudetto. È una vittoria che pesa tanto. Questo l’unico difetto”

Su X il giornalista ha analizzato la vittoria della squadra di Chivu sul campo dell'Udinese
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

È bastato un gol di Lautaro al 20esimo del primo tempo per permettere all'Inter di portare da Udine tre punti fondamentali in chiave lotta scudetto. Su X il giornalista Giovanni Capuano ha analizzato la vittoria della squadra di Cristian Chivu.

"L'unico difetto dell'Inter a Udine è stato portarsi la partita nell'ultimo quarto d'ora senza averla chiusa. Però è una vittoria che pesa tanto, la numero 8 nelle ultime 9 giornate di campionato e l'11° su 13 dal ko a Napoli del 25 ottobre. Passo scudetto".

