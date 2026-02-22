Momento decisamente negativo per la Juventus . Col Como i bianconeri sono incappati nella seconda sconfitta consecutiva in campionato, la terza se si considera il pesante ko di Champions contro il Galatasaray. Su X Giovanni Capuano ha commentato così il momento complicato della squadra di Spalletti.

"Aver discusso una settimana di arbitri non ha portato bene alla Juventus e, in definitiva, non è nemmeno una cosa da Juventus. Tonnellate di energie psicofisiche buttate mentre la stagione è nel momento decisivo".