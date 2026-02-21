L'ex giocatore di Napoli e Juventus ha parlato della gara vinta dai nerazzurri a Lecce e si è soffermato sulla partita di Frattesi

Ciro Ferrara, nel post gara di Lecce-Inter, su DAZN, ha detto la sua sulla partita vinta due a zero dagli uomini di Chivu e ha parlato dei nerazzurri: «L'Inter sta dimostrando la sua forza pur avendo difficoltà con le big. Nelle altre partite non sbaglia: 62 gol fatti e sono tantissimi. Su Frattesi vorrei dire che dimostra la rosa profonda: grandissima partita. È entrato e ha fatto una partita di spunti, accelerazioni, anche con ritorni in difesa. Mi è sembrato un calciatore pienamente partecipe ed è importante questo per Chivu, l'Inter, i compagni. Se hai poche possibilità e quando entri dimostri il tuo valore è un bene per la squadra», ha sottolineato.

«Su Dimarco non possiamo aggiungere nulla - ha aggiunto - saremmo anche banali. Sicuramente ha numeri diversi rispetto alle precedenti annate, ma ci aveva già fatto vedere che giocatore è. Quest'anno hai numeri impressionanti. Sta bene fisicamente e di testa anche se non è scontato fare bene quando si gioca tanto. Ci sono numeri importanti per lui e per l'Inter. Ha caratteristiche e qualità che sta tirando ancora di più fuori. E gli hanno pure annullato un gol. Dimarco gioca in una squadra che oggettivamente è meno propensa alla fase difensiva e sfrutta le sue qualità là davanti. Se giochi in una squadra diversa devi fare tutta fascia e chiaramente qualcosa in meno puoi dare».

-Pubblico ostile per Bastoni?

Ottima partita, non mi è mai capitato di avere fischi per tutta la partita per un episodio di un'altra partita. Ha fatto una grande partita, lasciamo stare quello che è successo con la Juve, giusto che i suoi compagni gli siano vecini, facciano gruppo e gli facciano dimenticare quanto successo.

-Thuram-Esposito?

Martedì credo che Chivu schiererà la migliore formazione contro il Bodo ed è da dentro fuori: Thuram-Esposito sarà la coppia impiegata da Chivu. L'Inter può permettersi di perdere un giocatore importante come Lautaro per la rosa che ha. La Champions è un film diverso: la regolarità del campionato non ti permette di fare la stessa cosa perché se sbagli una partita rischi, anche contro una squadra che non è all'altezza. L'Inter ha rischiato in Norvegia, ne ha subito le conseguenze. Dovrà fare una grande partita. C'è il rischio di rimanere fuori, ma ci può stare anche quando hai una rosa forte.

