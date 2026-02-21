Presente negli studi di Sky Sport, il giornalista ha commentato la vittoria dell'Inter sul campo del Lecce

Grazie ai gol di Mkhitaryan e Akanji, l'Inter ha espugnato il campo del Lecce ottenendo tre punti fondamentali in chiave lotta scudetto. Presente negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha analizzato la vittoria dei nerazzurri.