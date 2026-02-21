FC Inter 1908
Presente negli studi di Sky Sport, il giornalista ha commentato la vittoria dell'Inter sul campo del Lecce
Grazie ai gol di Mkhitaryan e Akanji, l'Inter ha espugnato il campo del Lecce ottenendo tre punti fondamentali in chiave lotta scudetto. Presente negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha analizzato la vittoria dei nerazzurri.

"L'Inter col Lecce non tramonta mai, perché la partita d'andata arrivava tre giorni dopo la gara col Napoli. Passò in vantaggio al minuto 78. Stavolta ha vinto 2-0 ma il primo gol è arrivata al minuto 75, questo dà l'idea di come l'Inter riesca a piegare, anche in situazioni non perfette, le avversarie, magari nel tratto finale, al suo volere".

