Dalle colonne di Panorama, il giornalista commenta il finale di Inter-Atalanta condizionato pesantemente dalle scelte arbitrali

Gianni Pampinella Redattore 14 marzo 2026 (modifica il 14 marzo 2026 | 20:02)

Inter-Atalanta farà discutere per molto tempo. La decisione di Manganiello di non fischiare fallo su Dumfries in occasione del pareggio della Dea e soprattutto quella di non fischiare il netto rigore su Frattesi, hanno condizionato pesantemente la gara. Su Panorama Giovanni Capuano commenta così la gara di San Siro.

"La Marotta League non esiste se non nella testa dei complottisti e, se anche esiste, non funziona bene. Nel pareggio strappato da un’ottima Atalanta a San Siro c’è molto della qualità della squadra di Palladino e moltissimo del caotico finale di partita in cui l’arbitro Manganiello ha preso due decisioni pesantissime, entrambe sfavorevoli alla capolista. E se sulla prima, leggera spinta alle spalle di Dumfries sbilanciato su un terreno di gioco fradicio e finito a terra spalancando le porte alla rete di Krsotvic, si può discutere (ma la dinamica premia la scelta dell’arbitro) perché l’intensità fa parte della valutazione del direttore di gara, diverso è l’approccio al rigore chiesto – e non concesso – per un calcio di Scalvini a Frattesi".

"Contatto netto, evidente, sia in campo che al Var. Non è successo nulla. Scelta difficile da comprendere, quella di Manganiello e del Var Gariglio anche perché su un episodio codificato nella sua dinamica, molto simile a quello di un rigore in extremis concesso al Verona nel gennaio 2024 e definito corretto dal designatore Rocchi".

"I mancati fischi di Manganiello impattano in maniera importante sulla volata scudetto. L’Inter mastica amaro, convinta di essere stata danneggiata già nel derby (cosa non vera) e di star pagando il clima di caccia alla Marotta League scatenatosi soprattutto dopo la simulazione di Bastoni contro la Juventus. Una sensazione impossibile da cancellare uscendo dal match con l’Atalanta che ai tifosi nerazzurri ha fatto tornare in mente il punto, poi decisivo, smarrito un anno fa per il mancato penalty di Ndicka su Bisseck. Sempre a San Siro e sempre nella stessa area di rigore".

(Panorama)