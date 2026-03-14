"La mano di Sulemana sulla schiena di Dumfries c'è, ma non si tratta di una spinta. Da vedere se c'è un minimo incrocio con i piedi, ma a me non sembra. Sull'episodio Scalvini-Frattesi il contatto c'è, ma non mi sembra un fallo, ma semplicemente un contatto: a volte è stato dato il rigore, nella sostanza è stato detto che quello non è più calcio di rigore. Episodi che però inevitabilmente fanno discutere, dopo quello di Ricci nel derby. Situazione che permette a Milan e Napoli di guardare alla classifica con occhi diversi".

"L'Inter, comunque, ha ancora lo scudetto nelle mani e nelle gambe? Questo non lo so. Perché il dubbio mi viene: la squadra veniva da un periodo vincente con prestazioni dominanti, e ora accusa un po' il colpo. La sensazione è che la squadra sia in difficoltà fisicamente. Una difficoltà messa in mostra dall'Atalanta, che veniva dall'impegno infrasettimanale e dalla catastrofe contro il Bayern. Eppure, nella ripresa ha giocato bene, ha corso di più e, a tratti, ha dominato. Credo che l'Inter sia in un momento difficile, anche se ancora con un vantaggio notevole".