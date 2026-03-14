L'Inter, contro l'Atalanta, ha subito un furto di dimensioni epocali. A fine partita, la decisione di non parlare con la stampa

Redazione1908 14 marzo - 19:58

L'Inter, contro l'Atalanta, ha subito un furto di dimensioni epocali. Una partita che i nerazzurri stavano conducendo in porto senza concedere nulla, trasformata in un pareggio dalle decisioni allucinanti dell'arbitro Manganiello e del Var Gariglio.

La Gazzetta dello Sport descrive così i momenti concitati del post partita:

"Dopo un'ora abbondante di attesa dal momento in cui è finita Inter-Atalanta, è arrivata la conferma da parte del club nerazzurro: nel post partita non parla nessuno. Un silenzio assordante, quello di Cristian Chivu (espulso per il doppio giallo per proteste dopo il gol dell'1-1 preso all'82') e di qualsiasi altra componente della società.

È un modo per mostrare e ribadire - dopo le proteste di campo - il disappunto verso quanto accaduto nel secondo tempo, ovvero i due episodi che hanno fatto infuriare l'Inter: il primo è l'intervento di Sulemana su Dumfries prima del gol di Krstovic, il secondo è il rigore reclamato dopo il contatto tra Scalvini e Frattesi nell'area atalantina. L'Inter, che contro la Dea ha perso due punti nella corsa scudetto, non ci sta e si cuce la bocca".

Il vertice tra Chivu e la dirigenza "L’allenatore dopo la partita si è chiuso nello spogliatoio con il suo staff al completo e tutta la dirigenza. Un vertice - durato due ore - insieme al presidente Marotta, il direttore sportivo Ausilio, il suo vice Baccin e il club manager Ferri, che ha portato alla decisione di non parlare ai giornalisti. Troppo grande la rabbia e il disappunto per quei due episodi, quindi meglio evitare di presentarsi alla stampa criticando (duramente) l’operato dell’arbitro e col rischio di andare incontro a ulteriori sanzioni"