Sulle pagine di Panorama il giornalista Capuano ha analizzato la sconfitta dell'Inter col Bodo e le conseguenze dell'uscita dalla Champions

Andrea Della Sala Redattore 25 febbraio 2026 (modifica il 25 febbraio 2026 | 11:46)

Sulle pagine di Panorama il giornalista Capuano ha analizzato la sconfitta dell'Inter col Bodo e le conseguenze dell'uscita dalla Champions:

L’Inter eliminata dal Bodo Glimt, non una squadra di salmonari ma un gruppo capace di arrampicarsi fino alla semifinale di Europa League e in questa edizione di non abbassare la testa davanti a Manchester City, Atletico Madrid, Tottenham e Borussia Dortmund, paga certamente l’inesperienza del suo allenatore. Gli errori individuali e la scarsa condizione di alcuni leader vengono dopo. Tra l’andata in Norvegia e il ritorno in casa Chivu ha messo insieme una catena di errori ed omissioni perdonabili solo a un allenatore debuttante.

Presentarsi a Bodo in pieno turn over, ad esempio, è sintomo di sottovalutazione dell’avversario soprattutto se i cambi sono stati concentrati tutti in un unico reparto, quello fondamentale del centrocampo: Darmian e Carlos Augusto gli esterni, Barella regista con Sucic e Mkhitaryan interni. L’Inter ha dato inconsciamente la sensazione di non avere mai aggredito la sfida, convinta che in qualche modo si sarebbe sistemata per diritto di lignaggio. Non è così e non può esserlo nel calcio del 2026.

E’ possibile che, più o meno inconsciamente, tutto l’ambiente sia focalizzato sullo scudetto dopo essere rimasto scottato a maggio dai fallimenti in serie nella stagione della ricerca del triplete. La trasferta a Lecce, insomma, contava più di quella nel circolo polare artico. Fosse così, Chivu ha sbagliato nel non saper intercettare il momento chiedendo ai suoi un atteggiamento diverso. Il campionato è importantissimo per tutti, ma andare avanti almeno un po’ in Europa lo era anche di più e non solo per una questione economica.

Infine la comunicazione, che per mesi è stata il punto forte del romeno. Ha passato due settimane a discutere di freddo e del campo sintetico del Bodo Glimt che è brutto, ma non può essere il focus principale. E’ come se Chivu non sia stato capace di percepire il pericolo cui stava andando incontro e con lui non lo ha percepito tutta la squadra.

E ora? Come prevedibile la precoce uscita per mano di un outsider ha aperto il processo e sul banco degli imputati è finito lui. Il danno dell’eliminazione è enorme in termini di immagine e ritorno economico, se è vero che l’Inter ha visto dimezzarsi i ricavi dalla Champions League rispetto alla straordinaria scorsa stagione: da 137 a 66. Senza contare San Siro. Un buco su cui Marotta dovrà lavorare per convincere Oaktree a non scaricarlo tutto sulle scelte strategiche della prossima estate, condividendo il rischio d’impresa.

Sul piano sportivo, invece, all’Inter conviene comportarsi come Berlusconi: ha scelto un allenatore giovane, ne sta accompagnando la crescita compresi gli errori, ha il dovere e l’interesse a difenderlo nel momento della prima, vera, delusione. Lo scudetto che potrà festeggiare a maggio, se non crollerà in primavera, non sarà una ciliegina sulla torta ma la torta stessa e farsi prendere da altre tentazioni di critica pubblica sarebbe un errore da matita blu.