"L'Inter non ha creato tantissimo, sono arrivate poche palle dentro l'area ha creato qualcosa dai piazzati, ma troppo poco per una squadra come l'Inter. Se nei primi 15/20 minuti l'Inter fosse andata in vantaggio, avremmo visto un'altra partita. Però ha fatto troppo poco, dall'Inter mi aspettavo molto di più, almeno provare a fare 1-2 gol nel primo tempo. Perdere due partite col Bodo non me l'aspettavo. Da Barella e Thuram mi aspettavo molto di più, pensavo prendessero per mano la squadra, sono mancati loro due che sono i leader di questo gruppo, pensavo potessero fare di più".