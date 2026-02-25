Al termine di Inter-Bodo, dagli studi di Sky Sport, Goran Pandev ha commentato la sconfitta della squadra di Chivu. "Per vincere queste partite ci vuole la grinta. La qualità c'è, ma se non metti l'intensità è difficile contro questo Bodo".
Pandev: “Inter, mi aspettavo di più. Ha fatto troppo poco. Da Barella e Thuram…”
Presente negli studi di Sky Sport, l'ex giocatore ha commentato la sconfitta dell'Inter contro il Bodo
"L'Inter non ha creato tantissimo, sono arrivate poche palle dentro l'area ha creato qualcosa dai piazzati, ma troppo poco per una squadra come l'Inter. Se nei primi 15/20 minuti l'Inter fosse andata in vantaggio, avremmo visto un'altra partita. Però ha fatto troppo poco, dall'Inter mi aspettavo molto di più, almeno provare a fare 1-2 gol nel primo tempo. Perdere due partite col Bodo non me l'aspettavo. Da Barella e Thuram mi aspettavo molto di più, pensavo prendessero per mano la squadra, sono mancati loro due che sono i leader di questo gruppo, pensavo potessero fare di più".
(Sky Sport)
