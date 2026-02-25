Al termine di Inter-Bodo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha commentato la sconfitta della squadra di Chivu. "Il Bodo ha fatto una partita eccezionale, ha giocato da squadra e questo ha fatto la differenza. Abbiamo detto quanto sia difficile per lor preparare queste partite".
"Dall'altra l'Inter ha fatto troppo poco, queste partite le vinci se fai qualcosa in più rispetto alla media, l'Inter ha fatto una partita nella media. Spesso queste partite l'Inter le porta a casa, ma doveva fare qualcosa di più. C'erano 80 mila persone, è un attimo accendere questo pubblico. Dispiace perché l'Inter aveva tutte le carte in regola per passare".
