"Per me questo è chiaro ed evidente errore: due errori ci sono in realtà, non aver dato il rigore e aver ammonito Thuram". Su Skysport arriva all'indomani da Bologna-Inter, il commento di Massimo Caputi sull'episodio che ha visto protagonisti il giocatore francese e il suo ex compagno di squadra, Darmian che oggi gioca nella squadra rossoblù.

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I due si sono toccati in area, è evidente che il piede di Darmian fa da sgambetto al piede di Thuram che cade in area, si lamenta e viene ammonito per simulazione: per l'arbitro Doveri quello di Darmian non è un fallo da rigore. Il VAR decide di non intervenire. Ma non sono tutti d'accordo con la decisione presa direttamente sul rettangolo di gioco.

Rigore negato a Thuram

"Il francese sta andando in porta: è un errore perché se interviene il VAR c'è rigore e non c'è l'ammonizione, questo voglio dire. Siamo passati da un eccesso all'altro. Eravamo abituati che questi erano rigori, però adesso dobbiamo un po' tarare. Mi piace la linea di Orsato : si gioca di più, ci sono meno perdite di tempo. Però non si può neanche dimenticare che c'è uno strumento tecnologico che aiuta. Se adesso l'arbitro lo vedo come qualcosa che gli toglie forza è sbagliato, perché il VAR è qualcosa in più che dà loro forza, non li indebolisce", ha aggiunto Caputi spiegando quindi che per lui il rigore c'era eccome.

(Fonte: SS24)