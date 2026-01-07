Le prime ore di Valentin Carboni come giocatore del Racing sono state frenetiche. Il giocatore di proprietà dell'Inter è arrivato all'aeroporto di Ezeiza poco dopo le 9:00 e subito dopo ha svolto le visite mediche. Al termine dei test fisici, l'argentino ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Racing.

"Ho parlato con Lautaro e mi ha dato il suo sostegno. Gli sono molto grato. Mi ha detto che sono entrato in un grande club e che posso contare su di lui per qualsiasi cosa. Sono molto felice di essere al Racing. Sia il presidente che l'Inter hanno fatto tutto il possibile per far sì che l'accordo si concretizzasse. Sono qui per avere continuità di gioco e per dare il mio contributo".