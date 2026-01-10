Akanji viene da una squadra superiore. Sta giocando centrale, secondo me è un giocatore formidabile, lo sta dimostrando sia in copertura che in uscita. Grandissimo acquisto, grande colpo. L'Inter sta giocando molto bene, penso sia la decima consecutiva luis Henrique che non sta facendo la differenza ma inserito nel contesto di Chivu funziona. È importante non solo la rosa, ma anche il contesto che sta creando Chivu anche a livello di ambiente. Sta dimostrando di mantenere la tranquillità e anche la razionalità. Guardate Conte come ha mantenuto attenzione e razionalità prima dello scontro diretto. Questo fanno i grandi allenatore. Chivu vera rivoluzione comunicativa perché parla di valori e sono quelli che fanno crescere il movimento. Al di là del fatto che diventerà un grande allenatore, ma sta dando un apporto al calcio dal punto di vista comunicativo. Punto fondamentale.