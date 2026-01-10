Nel suo editoriale per Sportitalia, Tancredi Palmeri, giornalista, ha analizzato così il big match di domenica sera tra Inter e Napoli

Marco Astori Redattore 10 gennaio 2026 (modifica il 10 gennaio 2026 | 11:02)

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Tancredi Palmeri, giornalista, ha analizzato così il big match di domenica sera tra Inter e Napoli: "Difficile attendersi un Napoli spavaldo: in trasferta non lo è quasi mai stato, e Conte a concedere questi spazi all’Inter non ci pensa proprio. A lottare di rimessa nei big-match il Napoli si trova a casa sua, come dimostra proprio lo storico delle ultime 3 contro l’Inter, e il problema per Conte è proprio l’agonismo contro le piccole, non certo la presenza di spirito contro le grandi.

E se vogliamo, la mezza sconfitta contro il Verona ha sicuramente funzionato da scapaccione verso il Napoli, che sicuramente arriverà a San Siro consapevole del momento. E soprattutto, prima dell’infrasettimanale (il doppio impegno, ahi Conte) il Napoli arrivava da quattro vittorie consecutive giocate alla grande come non gli capitava da settembre, dunque il momento in verità è ottimo. Di contro l’Inter sta giocando da dio. Nessuno in Italia nemmeno si avvicina al livello di gioco da lei espresso. Ma spreca una marea, si piace troppo, manca di ferocia.

E se questo si sovrappone alla sindrome dei big-match, ecco in quel varco di incertezza l’Inter può perderla. Inoltre, se si farà ingolosire dal dominio, sbilanciarsi contro il Napoli sarebbe deleterio, e anzi Conte non vedrebbe l’ora. La sfida di Chivu è quella di saper addomesticare i limiti della squadra. E poi la cazzimma: Conte è nel suo, mentre Chivu ha visto un agonismo venire meno nei suoi negli ultimi 10 minuti dei big-match, quando servono nervi d’acciaio. Un pronostico? Il Napoli non perde. Magari, dalla presenza e come di David Neres, si capirà se vincerà anche".