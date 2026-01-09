Inter-Napoli si avvicina e a risuonare, con toni fortemente indispettiti, sono le voci provenienti dall’ambiente partenopeo

Inter-Napoli si avvicina e a risuonare, con toni fortemente indispettiti, sono le voci provenienti dall’ambiente partenopeo. Sono giorni nei quali si parla solo di arbitri. Lamentele, accuse, critiche. Nessuno è immune a questo peccato. Soprattutto non chi ha asserito, in un passato da noi poco distante, che mai avrebbe ceduto alla tentazione di criticare l’operato della classe arbitrale. Sia mai che si regalino alibi alla squadra.

Ma se da qualche parte c’è chi dice una cosa e coerentemente la fa, altrove non sempre funziona in questo modo. Ci ricordiamo, per esempio, un Antonio Conte fortemente indispettito nei confronti di Marotta e dell’Inter. “L’Inter appena può manda gli alti dirigenti a lamentarsi degli arbitri, una grande squadra deve capire perché oggi ha perso. Non l’avrei permesso ad un mio dirigente di venire a parlare, crea alibi alla squadra.

Un presidente che viene a fare queste considerazioni… lasci le cose a chi ha giocato la partita, sminuisce anche l’allenatore”, dichiarava Antonio Conte il 25 ottobre 2025 dopo Napoli-Inter, in risposta a Beppe Marotta che aveva parlato di rigore dubbio in favore dei partenopei.

Manna attacca gli arbitri: dov'è finita la coerenza di Conte? — “È evidente che ci sono dei problemi oggettivi che stanno caratterizzando questo campionato. Quello che è successo a noi nella partita di mercoledì penso sia sotto gli occhi di tutti: l'arbitro ha fatto una buona gara, ma è stato condizionato in modo negativo dal VAR. Abbiamo sempre sperato e pensato che il VAR potesse essere un ausilio per gli arbitri, ma in questo momento ritengo che li stia penalizzando. Dopo revisioni così lunghe non riuscire a prendere una decisione corretta e condizionare l'andamento della partita non è ammissibile. Parlo di noi ma è anche quanto succede su altri campi... Richieste all'AIA? Dovremo fare un ragionamento su quanto sta accadendo e come poter migliorare la situazione".

Chi ha rilasciato queste dichiarazioni così accese nei confronti degli arbitri? Forse Beppe Marotta? Sbagliato. Sono le parole di Giovanni Manna, dirigente del Napoli, che in un’intervista ai microfoni di Radio CRC ha voluto focalizzarsi sui problemi dell’AIA e del Var. E Antonio Conte? Non pervenuto. Oggi il tecnico del Napoli ha preferito trincerarsi nel silenzio, lasciando parlare gli alti dirigenti della sua società. Eppure, a sentire le sue parole, situazioni del genere sminuiscono l’allenatore. E non aiutano una grande squadra a capire perché ha perso. Così ci avevano fatto credere, insomma.