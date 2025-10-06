Fabio Caressa , giornalista sportivo, intervenuto durante Sky Calcio Club, ha parlato così dell'Inter di Chivu dopo la vittoria contro la Cremonese: "L'Inter ha fatto un primo tempo di livello elevatissimo.

Chivu aveva una grande eredità di una squadra che aveva vinto, è stato bravissimo a cercare cambiamenti senza perdere di vista quello che era stato. Bonny fa una partita strepitosa e in una partita ha fatto i numeri di Taremi in tutto il campionato".