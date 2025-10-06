FC Inter 1908
Paolo Di Canio, ex calciatore, intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu
Paolo Di Canio, ex calciatore, intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu dopo la vittoria contro la Cremonese: "Prima dell'avvento di Chivu eri troppo lezioso, ormai si erano adagiati anche Barella coi tacchi e suole: invece lui chiede queste caratteristiche, più velocità, meno leziosità e più aggressioni in avanti. Stanno funzionando molto bene e si vedono i risultati.

Non potrai essere sempre perfetto, a centrocampo hai giocatori tecnici e non mediani: a volte concederai, ma questa sfrontatezza che è adeguata per i giocatori evoluti che ha l'Inter, il gioco vale la candela per riaccendere anche delle motivazioni e non sedersi su quanto fatto. Che per me è buono ma non eccezionale: io i percorsi difficilmente li celebro, io celebro le vittorie. Non parlo di Champions, sono state fatte cose bellissime: ma di campionati ne doveva vincere di più per le qualità che c'erano. E dico che questo percorso è legittimo: Chivu chiede cose non incredibili, solo di velocizzare.

E chi è arrivato cambia molto bene i titolari: hanno le stesse funzioni anche se con qualche caratteristica diversa. Già che vedi le intenzioni, poi vedremo gli scorsi diretti e vedremo a dicembre e gennaio. L'Inter ha motivazioni in più, lo sanno anche loro, sono professionisti seri: quando a Como 2-3 piangono perché sentono il risultato del Napoli, si sono detti 'siamo stati dei coglioni'. Avranno motivazioni in più: sanno che il campionato sarà equilibrato, l'anno scorso l'ha perso 2-3 volte. Quest'anno il Napoli soffrirà molto".

