Marco Astori Redattore 6 ottobre - 00:00

Paolo Di Canio, ex calciatore, intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu dopo la vittoria contro la Cremonese: "Prima dell'avvento di Chivu eri troppo lezioso, ormai si erano adagiati anche Barella coi tacchi e suole: invece lui chiede queste caratteristiche, più velocità, meno leziosità e più aggressioni in avanti. Stanno funzionando molto bene e si vedono i risultati.

Non potrai essere sempre perfetto, a centrocampo hai giocatori tecnici e non mediani: a volte concederai, ma questa sfrontatezza che è adeguata per i giocatori evoluti che ha l'Inter, il gioco vale la candela per riaccendere anche delle motivazioni e non sedersi su quanto fatto. Che per me è buono ma non eccezionale: io i percorsi difficilmente li celebro, io celebro le vittorie. Non parlo di Champions, sono state fatte cose bellissime: ma di campionati ne doveva vincere di più per le qualità che c'erano. E dico che questo percorso è legittimo: Chivu chiede cose non incredibili, solo di velocizzare.

E chi è arrivato cambia molto bene i titolari: hanno le stesse funzioni anche se con qualche caratteristica diversa. Già che vedi le intenzioni, poi vedremo gli scorsi diretti e vedremo a dicembre e gennaio. L'Inter ha motivazioni in più, lo sanno anche loro, sono professionisti seri: quando a Como 2-3 piangono perché sentono il risultato del Napoli, si sono detti 'siamo stati dei coglioni'. Avranno motivazioni in più: sanno che il campionato sarà equilibrato, l'anno scorso l'ha perso 2-3 volte. Quest'anno il Napoli soffrirà molto".