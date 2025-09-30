FC Inter 1908
"Il Milan la vince con il cuore. Ma resta un enorme problema a sinistra", aggiunge poi Fabio Ravezzani su Twitter
Matteo Pifferi Redattore 

Prima sconfitta in campionato per il Napoli di Antonio Conte che perde 2-1 a San Siro contro il Milan.

Getty

Fabio Ravezzani, su Twitter, ha voluto porre l'attenzione su alcuni aspetti:

"Il Milan la vince con il cuore. Ma resta un enorme problema a sinistra. Estupinan quando si alza il livello affoga. Per fortuna tutti gli altri sono adeguati per puntare alla Champions. Oltre, non saprei. Gimenez non segna ma fa un lavoro enorme. Pulisic e Modric immensi.

DAZN

Faccio sommessamente notare che il Milan Piú equilibrato è primo in classifica senza Leao e che ha battuto il Napoli con 2 azioni devastanti sulla fascia di Leao, senza Leao. Non per dire che lui sia inutile, ma per ricordare che deve darsi una bella svegliata ora che rientra.

Battere il Napoli con Estupinian, Bartesaghi e Athekame è stato il vero miracolo di Allegri"

 

