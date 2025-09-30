"Il Milan la vince con il cuore. Ma resta un enorme problema a sinistra. Estupinan quando si alza il livello affoga. Per fortuna tutti gli altri sono adeguati per puntare alla Champions. Oltre, non saprei. Gimenez non segna ma fa un lavoro enorme. Pulisic e Modric immensi.

Faccio sommessamente notare che il Milan Piú equilibrato è primo in classifica senza Leao e che ha battuto il Napoli con 2 azioni devastanti sulla fascia di Leao, senza Leao. Non per dire che lui sia inutile, ma per ricordare che deve darsi una bella svegliata ora che rientra.