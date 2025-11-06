FC Inter 1908
Fabio Caressa ha detto la sua sulla linea comunicativa di Conte: "L'avevo già detto per Mourinho e lo dico anche per Antonio"
Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabio Caressa ha commentato così il momento del Napoli e, in particolar modo, sulla comunicazione di Conte:

"Il Napoli non segna. Sono un grandissimo estimatore di Conte, è un grandissimo allenatore che ha sempre avuto questo tipo di comunicazione un po' aggressiva che ha funzionato al massimo per tanto tempo. Non sono sicuro che questo tipo di comunicazione funzioni all'esterno ancora adesso nello stesso modo. L'avevo già detto a proposito di Mourinho, un altro allenatore che stimo. Adesso i messaggi diventano slavina, un messaggio viene ripetuto all'infinito dai social e diventa stucchevole.

Getty

Il messaggio è vero che può essere limitato a 1-2 settimane e poi puoi cambiarlo ma i social lo rendono molto popolare, lo fanno diventare una valanga di comunicazione. Cambiare messaggio spesso per adeguare la comunicazione al momento della squadra può dare l'impressione di poca coerenza, il messaggio forte fino a qualche tempo fa funzionava benissimo. Adesso il messaggio forte deve essere più legato ad un concesso particolare della partita, altrimenti la valanga social lo invecchia subito, lo fa diventare stucchevole e forse alla fine controproducente.

Questa è la mia sensazione da comunicatore, qualcosa della comunicazione di Conte andrebbe rivista. La comunicazione che si faceva 10 anni fa non può essere quella di adesso, il mondo cambia e continua a cambiare. E di conseguenza, alcune cose che funzionavano prima, ora non funzionano più o invecchiano presto"

