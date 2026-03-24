"Vedo Conte che crede molto nella possibilità della rimonta. O perlomeno vuole mandare questo messaggio alla squadra", ammette Caressa

Matteo Pifferi Redattore 24 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 20:02)

Sul suo canale Youtube, Fabio Caressa ha parlato così del Napoli, che ha ridotto il gap dall'Inter a 7 punti quando mancano ancora 8 giornate di campionato:

"Vedo Conte che crede molto nella possibilità della rimonta. O perlomeno vuole mandare questo messaggio alla squadra, siamo arrivati a fine stagione, la Champions è certa e avendo messo a posto questa cosa si può guardare in avanti. McTominay è tornato e si è visto subito quanto sia decisivo, anche De Bruyne è tornato, batte tutti i calci piazzati ed è un'arma in più importante. Con il recupero di tutti i giocatori il Napoli potrebbe anche fare filotto, a patto che i giocatori recuperati siano effettivamente recuperati.

Continuo a dire che Conte ha fatto un grande lavoro, ne sono assolutamente convinto. Il Napoli senza troppi infortuni - ma si deve fare delle domande sul perché ce ne siano stati così tanti, le cose non capitano a caso - avrebbe conteso all'Inter il campionato in maniera sicuramente più decisa, perché il Napoli è molto forte.

Conte è stato bravo ad aggiustarlo ogni volta in base a quello che aveva a disposizione. Sono quelli i tecnici che mi piacciono, quelli che non hanno un'idea preconcetta alla quale tutti si devono adattare ma quelli invece che si adattano alle situazioni, che fanno i cambi giusti, che non hanno dogmi ma hanno la capacità di modellare la squadra"