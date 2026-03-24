Caressa su Lautaro: "Non è solo la sua assenza che l'Inter sta pagando, pesa anche l'assenza di Thuram che manca da tutto l'anno"

Matteo Pifferi Redattore 24 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 18:32)

Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabio Caressa ha parlato così dell'Inter, dandola ancora per netta favorita alla vittoria finale:

"Corsa scudetto? Sono ancora convinto che l'Inter abbia un grande vantaggio ancora, due partite di vantaggio a otto giornate dalla fine non sono poche. Attenzione, sento anche dire che chi insegue è avvantaggiato, piano a dirlo, chi insegue non può più sbagliare, il Napoli per rientrare deve vincerle tutte. Non è che l'Inter abbia perso tante partite, è difficile pensare che ora ne possa perdere tante di fila o pareggiarne 4. Io vedo ancora l'Inter avvantaggiata a patto che non si faccia prendere dal panico e a patto che torni Lautaro.

Non è solo la sua assenza che l'Inter sta pagando, pesa anche l'assenza di Thuram che manca da tutto l'anno. Qualche mese fa Chivu disse che Thuram era troppo buono, quando non è straripante dal punto di vista fisico, comincio a pensare che gli manchi un po' di cattiveria. Il rendimento delle ultime settimane è pesantemente negativo, anzi direi da inizio stagione. Anche contro il Bodo non ho visto la cattiveria nell'Inter, comunque, con tutto il rispetto, sei finalista di Champions ed esci col Bodo.

Lì forse è scattato qualcosa nella testa dei giocatori, quasi un senso di impotenza. Se giochiamo al 90% o all'87% rischiamo di non vincere le partite. Ora si vedrà il vero lavoro di Chivu, sono convinto che sia in grado di mantenere la calma ma è ovvio che anche lui abbia qualche problema perché non ha grandissima esperienza. Finché le cose vanno bene ok, poi inizia un altro mestiere quando le cose iniziano ad andare male, bisogna lavorare in maniera diversa sulla testa dei giocatori. Detto questo, ritengo l'Inter non dico nettamente ma abbastanza nettamente favorita, poi magari cambierò idea dopo la sosta"