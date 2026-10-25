Ancora pazza Inter, per l'ennesima volta in questa prima parte di stagione: le parole di Fabio Caressa sui nerazzurri di Cristian Chivu.
VIDEO FCIN1908 / Inter-Fiorentina 2-1: vittoria da Pazza Inter. Thuram sale in cattedra
Ancora pazza Inter, per l'ennesima volta in questa prima parte di stagione. Dopo la vittoria in inferiorità numerica contro lo Shakhtar, è arrivata quella in rimonta contro la Fiorentina con due gol realizzati nel recupero (qui le pagelle del direttore Mari).
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Così Fabio Caressa a Sky Sport ha parlato del successo dei nerazzurri ottenuto oggi a San Siro: “Ennesima rimonta dell’Inter, come spesso fa. 13 punti guadagnati in rimonta, è un dato incredibile: sono tantissimi”.
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