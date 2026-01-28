Sabatini e Pellegatti hanno discusso di Luis Henrique e Dimarco dopo il cambio di Chivu nel corso del match contro il Pisa

Su Youtube, Sandro Sabatini e Carlo Pellegatti hanno parlato anche del cambio Dimarco-Luis Henrique in Inter-Pisa:

"A San Siro, chi gioca sulle fasce va sempre in difficoltà se non gioca bene, che giochi nell'Inter o nel Milan perché lì il pubblico si sente tanto. Nell'Inter c'è stata una situazione in secondo-terzo piano perché l'Inter ha vinto 6-2 ma dopo mezz'ora Chivu ha tolto Luis Henrique per Dimarco. La lettura che fa Chivu è: avevo bisogno di Dimarco, non è una punizione per Luis Henrique. La seconda lettura è che meno male che ha tolto il giocatore che è un peso. Ecco, dopo questa sostituzione, hai fatto un po' la croce su Luis Henrique. Adesso è dura far giocare Luis Henrique a San Siro", esordisce Sabatini.

Pellegatti interviene: "Come Estupinan". Continua poi Sabatini: "I giocatori si prendono colpe non loro, quando arriva Ziege al Milan tutti pensavano di vedere Maldini. All'Inter quando gioca Pistone anziché Roberto Carlos, tutti se la prendevano con Pistone ma è Pistone, non Roberto Carlos"

Pellegatti la pensa così: "Sull'Inter penso questo: se la partita fosse andata regolarmente, cioè magari con l'Inter che faticava a segnare come col Lecce, non sotto 2-0, avrebbe giocato Luis Henrique fino al momento del gol. Ma sotto 2-0, serviva davvero Dimarco ma su Dimarco non riesco a capire una cosa: gli allenatori avversari non hanno capito che sui cross da destra la palla va sempre sul secondo palo per Dimarco? Il gol col Pisa, ha sfiorato il palo anche in Champions e col Lecce, non hanno ancora capito questo concetto?"

La chiosa di Sbatini: "Quando vedo giocare Dimarco in forma… ce ne sono pochi col suo piede. E ho notato anche io che la mette sempre sul secondo palo. Bisogna fare una telefonata agli allenatori avversari allora"