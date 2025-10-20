FC Inter 1908
Caressa esalta Pio Esposito: “Non vedevo uno fare reparto da solo così dai tempi di…”

Il giovane attaccante dell'Inter continua a ricevere consensi: anche ieri, contro la Roma, ha dimostrato le sue qualità
Fabio Alampi 

Fabio Caressa, dagli studi di Sky Sport, ha esaltato una volta di più Pio Esposito, entrato nel secondo tempo di Roma-Inter e determinante anche senza segnare:

"A me ha veramente impressionato. Ieri quando è entrato proteggeva, faceva reparto da solo...

Non voglio fare paragoni, però è dai tempi di Vieri che non vedevo uno che faceva questo lavoro".

