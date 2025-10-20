Fabio Caressa, dagli studi di Sky Sport, ha esaltato una volta di più Pio Esposito, entrato nel secondo tempo di Roma-Inter e determinante anche senza segnare:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Caressa esalta Pio Esposito: “Non vedevo uno fare reparto da solo così dai tempi di…”
ultimora
Caressa esalta Pio Esposito: “Non vedevo uno fare reparto da solo così dai tempi di…”
Il giovane attaccante dell'Inter continua a ricevere consensi: anche ieri, contro la Roma, ha dimostrato le sue qualità
"A me ha veramente impressionato. Ieri quando è entrato proteggeva, faceva reparto da solo...
Non voglio fare paragoni, però è dai tempi di Vieri che non vedevo uno che faceva questo lavoro".
© RIPRODUZIONE RISERVATA