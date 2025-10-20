Il giovane attaccante dell'Inter continua a ricevere consensi: anche ieri, contro la Roma, ha dimostrato le sue qualità

Fabio Caressa, dagli studi di Sky Sport, ha esaltato una volta di più Pio Esposito , entrato nel secondo tempo di Roma-Inter e determinante anche senza segnare:

"A me ha veramente impressionato. Ieri quando è entrato proteggeva, faceva reparto da solo...