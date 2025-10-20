Beppe Bergomi, dagli studi di Sky Sport, è tornato sul successo dell'Inter sul campo della Roma: "L'Inter è tornata squadra. Ora ha anche due attaccanti, uno che ti allunga la squadra, e nei momenti di grande pressione ti entra Pio Esposito. La cosa che mi è piaciuta di più è stato l'abbraccio finale tra Chivu e Barella: l'Inter doveva essere rimotivata, cancellare il finale di stagione. Anche l'Inter di Inzaghi di questi tempi dava 6 gol alla Lazio, 5 al Verona, 4 all'Atalanta... Questa squadra, quando stanno bene fisicamente, è forte. La devi mantenere per 60 partite, se arriva ancora in fondo. Se avesse preso il gol dell'1-1, che ci stava, cosa avremmo detto? Che ancora cala nel finale. La squadra è sempre quella, ma il vero cambio che c'è stato tra l'anno scorso e quest'anno è la linea difensiva, che cerca di rimanere più alta".