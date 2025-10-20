Beppe Bergomi, dagli studi di Sky Sport, è tornato sul successo dell'Inter sul campo della Roma: "L'Inter è tornata squadra. Ora ha anche due attaccanti, uno che ti allunga la squadra, e nei momenti di grande pressione ti entra Pio Esposito. La cosa che mi è piaciuta di più è stato l'abbraccio finale tra Chivu e Barella: l'Inter doveva essere rimotivata, cancellare il finale di stagione. Anche l'Inter di Inzaghi di questi tempi dava 6 gol alla Lazio, 5 al Verona, 4 all'Atalanta... Questa squadra, quando stanno bene fisicamente, è forte. La devi mantenere per 60 partite, se arriva ancora in fondo. Se avesse preso il gol dell'1-1, che ci stava, cosa avremmo detto? Che ancora cala nel finale. La squadra è sempre quella, ma il vero cambio che c'è stato tra l'anno scorso e quest'anno è la linea difensiva, che cerca di rimanere più alta".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Bergomi: “Inter, ecco la differenza rispetto all’anno scorso. Akanji? Quando arriva uno così… “
ultimora
Bergomi: “Inter, ecco la differenza rispetto all’anno scorso. Akanji? Quando arriva uno così… “
L'ex difensore e capitano nerazzurro ha analizzato i cambiamenti della formazione di Chivu: "Questa squadra è forte"
"I giocatori sono gli stessi. La preoccupazione era: è ancora in grado di essere quella squadra, con un anno in più? Non hanno messo dentro un giovane, ma uno più funzionale come Akanji rispetto all'ultimo Pavard, non quello del primo anno. Lui rimane più difensivo, ma ha conoscenze: quando arrivi da 3-4 anni di Manchester City con Guardiola, vieni qui e giochi, e giochi bene".
© RIPRODUZIONE RISERVATA