FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Rigore Milan, Marelli: “Situazione identica a Juve-Inter, decisioni opposte. Una è errata”

ultimora

Rigore Milan, Marelli: “Situazione identica a Juve-Inter, decisioni opposte. Una è errata”

Rigore Milan, Marelli: “Situazione identica a Juve-Inter, decisioni opposte. Una è errata” - immagine 1
In collegamento con DAZN, Luca Marelli, ex arbitro, ha parlato così del rigore assurdo concesso al Milan contro la Fiorentina
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervenuto in collegamento con DAZN, Luca Marelli, ex arbitro, ha parlato così del rigore assurdo concesso al Milan contro la Fiorentina: "C'è una mano appoggiata al volto, non c'è una trattenuta perché è leggerissima: c'è semplicemente una mano appoggiata al collo ma non c'è una trattenuta evidente.

Rigore Milan, Marelli: “Situazione identica a Juve-Inter, decisioni opposte. Una è errata”- immagine 2

A mio parere se il rigore viene assegnato in campo si storce il naso ma lo si accetta perché è una valutazione di campo, l'OFR è fuori dal protocollo. Anche perché abbiamo un episodio molto simile in Juve-Inter.

Rigore Milan, Marelli: “Situazione identica a Juve-Inter, decisioni opposte. Una è errata”- immagine 3
Getty

Nel gol del 4-3 Thuram tocca il volto di Bonny, in questo caso il gol viene dato dopo il check perché quel tocco è stato ritenuto molto leggero. Ci sono molte similitudini e sono due decisioni completamente opposte: o si è sbagliato a Torino o stasera, a mio parere stasera".

Leggi anche
Barça-Villarreal a Miami, in Spagna cresce protesta dei calciatori
Ronaldo sceglie la formazione più forte di sempre: ci sono ben 3 italiani. In attacco…

© RIPRODUZIONE RISERVATA