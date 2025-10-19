In collegamento con DAZN, Luca Marelli, ex arbitro, ha parlato così del rigore assurdo concesso al Milan contro la Fiorentina

Marco Astori Redattore 19 ottobre - 23:44

Intervenuto in collegamento con DAZN, Luca Marelli, ex arbitro, ha parlato così del rigore assurdo concesso al Milan contro la Fiorentina: "C'è una mano appoggiata al volto, non c'è una trattenuta perché è leggerissima: c'è semplicemente una mano appoggiata al collo ma non c'è una trattenuta evidente.

A mio parere se il rigore viene assegnato in campo si storce il naso ma lo si accetta perché è una valutazione di campo, l'OFR è fuori dal protocollo. Anche perché abbiamo un episodio molto simile in Juve-Inter.

Nel gol del 4-3 Thuram tocca il volto di Bonny, in questo caso il gol viene dato dopo il check perché quel tocco è stato ritenuto molto leggero. Ci sono molte similitudini e sono due decisioni completamente opposte: o si è sbagliato a Torino o stasera, a mio parere stasera".