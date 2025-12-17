FC Inter 1908
Safonov para 4 rigori al Flamengo, il PSG vince la Coppa Intercontinentale

Il PSG vince la Coppa Intercontinentale contro il Flamengo che si arrende dopo i calci di rigore
Matteo Pifferi Redattore 

Il PSG vince la Coppa Intercontinentale contro il Flamengo dopo i calci di rigore. Protagonista assoluta Safonov, portiere di riserva di Chevalier, che para quattro rigori su cinque e fa gioire i parigini.

Sesto trofeo dell'anno per il PSG che, dopo aver fatto il Triplete, ha vinto anche Supercoppa francese, Supercoppa europea e, appunto, la Coppa Intercontinentale. Il gol di Kvaratskhelia al 38' aveva dato il vantaggio al PSG ma Jorginho, su rigore, al 62' ha firmato il pareggio che è durato fino al 90'.

Ai supplementari il punteggio non è cambiato e sono stati necessari i calci di rigore. Per i francesi sbagliano Dembele e Barcola ma Safonov ne para 4 a Niguez, Pedro, Leo Pereira e Luiz Araujo. Prima Coppa Intercontinentale per il PSG.

