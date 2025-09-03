Adesso è ufficiale: lo Stadio di Bergamo sarà sold out venerdì 5 settembre per l'esordio della Nazionale di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra. Tra i convocati del neo ct azzurro ci sono cinque giocatori dell'Inter: Bastoni, Dimarco, Barella, Frattesi e la new entry Pio Esposito che oggi ha parlato in conferenza stampa da Coverciano. «Con Gattuso l'impatto è stato positivo: ha dimostrato di essere carico e di avere tanta voglia di qualificarsi al Mondiale», ha detto il calciatore nerazzurro a proposito dei suoi primi giorni insieme all'allenatore azzurro.
Oltre ventimila tifosi assisteranno alla gara della Nazionale che giocherà il 5 settembre
Sono oltre 20.000 i biglietti emessi per il match con l'Estonia (valido per le qualificazioni al Mondiale) dopo che gli ultimi 800 tagliandi messi in vendita ieri sono andati esauriti nel giro di poche ore.
(Fonte: figc.it)
