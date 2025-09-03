Adesso è ufficiale: lo Stadio di Bergamo sarà sold out venerdì 5 settembre per l'esordio della Nazionale di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra. Tra i convocati del neo ct azzurro ci sono cinque giocatori dell'Inter: Bastoni, Dimarco, Barella, Frattesi e la new entry Pio Esposito che oggi ha parlato in conferenza stampa da Coverciano. «Con Gattuso l'impatto è stato positivo: ha dimostrato di essere carico e di avere tanta voglia di qualificarsi al Mondiale», ha detto il calciatore nerazzurro a proposito dei suoi primi giorni insieme all'allenatore azzurro.