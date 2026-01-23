Marinozzi: Il discorso Luis Henrique va toccato nuovamente. È stato presentato male: è un esterno da uno contro uno, non è Luis Henrique, non lo è mai stato in Europa. Aiuta tanto la prima impostazione, nella sua metà campo fa tanti passaggi che ti permettono di venire avanti. Ma dalla metà campo in su è timidissimo. Una cosa mi ha colpito studiando il cluster dei suoi passaggi: i 5 gruppi di passaggi più effettuati. All'ultimo posto ci sono i passaggi nell'ultimo terzo di campo e ha la percentuale più alta di realizzazione, dove c'è meno spazio. 90%, dove bisogna tentare la giocata difficile, lui fa quella facile. Ha difficoltà nel mettere dentro un pallone, non si prende responsabilità. E anche con l'Arsenal si vedono i limiti difensivi. Ma ha anche una qualità, non fa il passaggio indietro, lui ti sviluppa il gioco. Sotto pressione sa giocare bene, ma deve migliorare in tantissime cose.