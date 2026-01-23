FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Marinozzi: “Diciamo la verità su Luis Henrique, presentato male. Ma ha una qualità vera”

ultimora

Marinozzi: “Diciamo la verità su Luis Henrique, presentato male. Ma ha una qualità vera”

Marinozzi: “Diciamo la verità su Luis Henrique, presentato male. Ma ha una qualità vera” - immagine 1
Durante il podcast L'ascia raddoppia di Cronache di Spogliatoio, i giornalisti Fabrizio Biasin e Andrea Marinozzi discutono del ruolo e delle caratteristiche di Luis Henrique
Andrea Della Sala Redattore 

Durante il podcast L'ascia raddoppia di Cronache di Spogliatoio, i giornalisti Fabrizio Biasin e Andrea Marinozzi discutono del ruolo e delle caratteristiche di Luis Henrique:

Marinozzi: “Diciamo la verità su Luis Henrique, presentato male. Ma ha una qualità vera”- immagine 2

Marinozzi: Il discorso Luis Henrique va toccato nuovamente. È stato presentato male: è un esterno da uno contro uno, non è Luis Henrique, non lo è mai stato in Europa. Aiuta tanto la prima impostazione, nella sua metà campo fa tanti passaggi che ti permettono di venire avanti. Ma dalla metà campo in su è timidissimo. Una cosa mi ha colpito studiando il cluster dei suoi passaggi: i 5 gruppi di passaggi più effettuati. All'ultimo posto ci sono i passaggi nell'ultimo terzo di campo e ha la percentuale più alta di realizzazione, dove c'è meno spazio. 90%, dove bisogna tentare la giocata difficile, lui fa quella facile. Ha difficoltà nel mettere dentro un pallone, non si prende responsabilità. E anche con l'Arsenal si vedono i limiti difensivi. Ma ha anche una qualità, non fa il passaggio indietro, lui ti sviluppa il gioco. Sotto pressione sa giocare bene, ma deve migliorare in tantissime cose. 

 

 

Leggi anche
Pastore: “Inter, dopo Perisic Jonathan? E Barella che se la prende con Sucic…”
Cassano pazzo di Sucic: “Grandissimo talento, per come usa la suola mi ricorda molto…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA