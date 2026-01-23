Pastore: "Perisic minestra riscaldata? Sì, l'Inter aveva anche dichiarato l'obiettivo Cancelo, anche questa minestra riscaldata. Se salta Perisic si va su Jonathan? All'Inter serve un esterno destro e un centrocampista difensivo. Si è criticato molto Barella, ma esce lui e l'Inter si sfalda. Manca un giocatore di sostanza, è mancato anche dopo il gol di Calhanoglu al Napoli. I titolari in quel ruolo non sono sostituibili. Barella argomento molto dibattuto, ma ho visto una scena che vedo da tempo: quando Sucic va in contropiede e siamo sull'1-1, sbaglia la giocata, Barella reagisce male. Perché il vice capitano dell'Inter reagisce così contro un giocatore giovane, che ha pareggiato, che è il migliore in campo. Lo fa d'istinto, ma trasmetti inquietudine e tensione a un giocatore meno esperto che da quel momento ha avuto una flessione. Uscito di nuovo tra i primi dopo Inter-Lecce, da vicecapitano ha anche la responsabilità di dare l'esempio. È una cosa che non mi piace, crescendo devi fare anche da scudo. Quello che fa Chivu ogni volta che apre bocca. Spalletti entra sempre come un chirurgo, Chivu è il contrario. Ma se vedo giocatori che inveiscono e sbracciano ogni volta mi fa strano. Queste cose pesano nella testa di un giocatore".