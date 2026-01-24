Dopo un inizio da incubo, l'Inter reagisce da grande squadra e seppellisce il Pisa con sei gol, trascinata soprattutto da un grande Federico Dimarco

Dopo un inizio da incubo, l'Inter reagisce da grande squadra e seppellisce il Pisa con sei gol, trascinata soprattutto da un grande Federico Dimarco. Questa l'analisi di Alfredo Pedullà:

"Dimarco sta diventando un calciatore sempre più incisivo, straordinario. Ce ne sono pochi in Europa così. I primi minuti dell'Inter sono stati devastanti con gli errori di Sommer".

"Poi, i cambi e l'ingresso di un mancino straordinario. Da uno a dieci, ha inciso 15. Nel suo ruolo è assolutamente il migliore in Italia e fra i migliori in Europa. L'Inter fa quello che deve fare, ha reagito da squadra che sa ciò che vuole. Ora, i nerazzurri vivono una doppia attesa croata, per Mlacic e Perisic".