FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Pedullà: “Dimarco migliore in Italia e al top in Europa. E ora l’Inter aspetta due nomi”

ultimora

Pedullà: “Dimarco migliore in Italia e al top in Europa. E ora l’Inter aspetta due nomi”

Pedullà: “Dimarco migliore in Italia e al top in Europa. E ora l’Inter aspetta due nomi” - immagine 1
Dopo un inizio da incubo, l'Inter reagisce da grande squadra e seppellisce il Pisa con sei gol, trascinata soprattutto da un grande Federico Dimarco
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Dopo un inizio da incubo, l'Inter reagisce da grande squadra e seppellisce il Pisa con sei gol, trascinata soprattutto da un grande Federico Dimarco. Questa l'analisi di Alfredo Pedullà:

Inter Pisa
Getty Images

"Dimarco sta diventando un calciatore sempre più incisivo, straordinario. Ce ne sono pochi in Europa così. I primi minuti dell'Inter sono stati devastanti con gli errori di Sommer".

Inter
Getty Images

"Poi, i cambi e l'ingresso di un mancino straordinario. Da uno a dieci, ha inciso 15. Nel suo ruolo è assolutamente il migliore in Italia e fra i migliori in Europa. L'Inter fa quello che deve fare, ha reagito da squadra che sa ciò che vuole. Ora, i nerazzurri vivono una doppia attesa croata, per Mlacic e Perisic".

Leggi anche
Zazzaroni: “Dimarco incide come Roberto Carlos. Esposito, basta The Rock! Sommer…”
Inter, perché Pio Esposito ha sorriso al cambio. E quel paragone con Vieri…

© RIPRODUZIONE RISERVATA