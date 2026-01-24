Il direttore del Corriere dello Sport ha detto la sua sul giocatore che è stato decisivo per Inter-Pisa e ha parlato anche del giovane attaccante

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 gennaio 2026 (modifica il 24 gennaio 2026 | 12:46)

"Voglio mangiare quello che mangia Dimarco". Ivan Zazzaroni ha aperto così la puntata di oggi di Football Club, il programma di Radio Dee Jay che conduce con Fabio Caressa. «Non vorrei i suoi capelli, ma mi ha ricordato Roberto Carlos per incidenza sul risultato. Attenzione non ho detto che è come lui, non è un paragone. Ha un sinistro eccezionale, è entrato e ha due assist e i due gol, cosa volete di più da uno così», ha sottolineato il direttore del Corriere dello Sport.

«Se la coppia formata da Esposito e Lautaro rispetto a quella formata da Thuram e Lautaro? Bella domanda - ha aggiunto Ivan Zazzaroni - Esposito però dovrebbe fermarsi un po' con la palestra, sta diventando Dwayne Johnson, l'attore che interpreta The Rock. Ha qualità eccezionali per la sua età, ha i gol, gioca per la squadra e fa assist. Ma Thuram è Thuram ed è bravo».

«L'Inter non è perfetta ma ha una potenza d'attacco fondamentale in Italia e anche in Europa, ha fatto 50 gol in 22 partite in Serie A. Sommer, a chi mi ha chiesto del suo errore, invece ieri ha sbagliato la costruzione dal basso».

(Fonte: Radio Dee Jay)