Retroscena raccontato da Antonio Cassano, sul campo di Viva El Futbol, sul suo periodo all'Inter. Ecco cos'è accaduto dopo i primi allenamenti con Esteban Cambiasso, uno dei leader nerazzurri: "Il primo giorno che arrivo là, iniziamo a fare possesso palla, Cambiasso inizia ad alzare le mani.
Cassano e il retroscena all'Inter: "Quando dissi a Cambiasso 'mettiti quelle mani nel culo'…"
Cassano e il retroscena all’Inter: “Quando dissi a Cambiasso ‘mettiti quelle mani nel culo’…”
Ecco cos'è accaduto dopo i primi allenamenti con Esteban Cambiasso, uno dei leader nerazzurri: il racconto di Cassano
Dopo la terza volta fermo l'allenamento e dico a Stramaccioni: "Stramaccioni, fammi capire: ma glielo puoi dire a questo che non siamo in mezzo alla strada? Che fa il vigile". Il giorno dopo mi chiama Cambiasso e mi dice: "Antonio, voglio un po' di rispetto, è da tempo che sono qua e ho vinto tanto". Risposi: "A me non me ne frega un cazzo, le mani te le metti nel culo, abbassale e non fare il vigile". Da quel giorno fa non ha mai più alzato una mano".
