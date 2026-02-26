Dopo la terza volta fermo l'allenamento e dico a Stramaccioni: "Stramaccioni, fammi capire: ma glielo puoi dire a questo che non siamo in mezzo alla strada? Che fa il vigile". Il giorno dopo mi chiama Cambiasso e mi dice: "Antonio, voglio un po' di rispetto, è da tempo che sono qua e ho vinto tanto". Risposi: "A me non me ne frega un cazzo, le mani te le metti nel culo, abbassale e non fare il vigile". Da quel giorno fa non ha mai più alzato una mano".