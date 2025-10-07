"Il primo tempo dell'Inter è stata una cosa spaventosa. Va bene che la Cremonese non è il Real Madrid, ma a Milano aveva già vinto e in questo inizio aveva fatto tanti punti. L'Inter sta cambiando in alcune cose fondamentali rispetto alla squadra di Inzaghi: nella pressione, accetta una linea difensiva più alta. Avrà sicuramente dei problemi, visto che la difesa non è veloce, ma questo prevede una pressione alta e una manovra più verticale. Devo dire la verità: Chivu, che sapevo essere un uomo di grande intelligenza e tranquillità, mi sta sorprendendo (non del tutto) in maniera molto positiva. Penso avrebbe avuto più tempo per adattarsi all'Inter. E questo sottolinea l'importanza della gavetta, visto che ha iniziato dall'Under 14. Lui si è costruito delle certezze che gli tornano utili ora. Se l'Inter, che era già forte, riesce a migliorare pressione e verticalizzazione, diventa ancora più forte. E c'è da dire che quando hai 4 attaccanti con cui giostrarti invece che solo due, diventa tutto più facile".