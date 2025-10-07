Sul suo canale YouTube, Fabio Caressa ha fatto il punto sull'Inter di Cristian Chivu dopo la bella vittoria contro la Cremonese per 4-1 sabato pomeriggio a San Siro:
Caressa: “Inter spaventosa, vedo questi cambiamenti. E su Chivu devo dire una verità”
"Il primo tempo dell'Inter è stata una cosa spaventosa. Va bene che la Cremonese non è il Real Madrid, ma a Milano aveva già vinto e in questo inizio aveva fatto tanti punti. L'Inter sta cambiando in alcune cose fondamentali rispetto alla squadra di Inzaghi: nella pressione, accetta una linea difensiva più alta. Avrà sicuramente dei problemi, visto che la difesa non è veloce, ma questo prevede una pressione alta e una manovra più verticale. Devo dire la verità: Chivu, che sapevo essere un uomo di grande intelligenza e tranquillità, mi sta sorprendendo (non del tutto) in maniera molto positiva. Penso avrebbe avuto più tempo per adattarsi all'Inter. E questo sottolinea l'importanza della gavetta, visto che ha iniziato dall'Under 14. Lui si è costruito delle certezze che gli tornano utili ora. Se l'Inter, che era già forte, riesce a migliorare pressione e verticalizzazione, diventa ancora più forte. E c'è da dire che quando hai 4 attaccanti con cui giostrarti invece che solo due, diventa tutto più facile".
"Dimarco ha giocato una partita spaventosa: ha sinistro ragazzi... Barella? Ha giocato una gran partita, sta ritrovando la verticalizzazione. L'Inter cerca molto la trequarti avversaria con meno passaggi e lui può essere un uomo molto importante. E' uno dei più forti centrocampisti europei. E' uno che se gioca ai suoi livelli può fare nettamente la differenza. In attacco parlerei di Bonny, che in una partita ha fatto quello che ha fatto Taremi in tutta la scorsa stagione. Lui ed Esposito possono fare tutta la differenza del mondo: sono in una fase di crescita".
