Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è tornato così sul dissing in corso con l'ex portiere Emiliano Viviano

Marco Astori Redattore 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 09:32)

Nel corso del podcast Numer1, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è tornato così sul dissing in corso con l'ex portiere Emiliano Viviano: "A me arriva un messaggio su Instagram che mi dice: "Hai sentito cos'ha detto Viviano? Ha detto che non capisci di calcio". Ci conosciamo da tanti anni, pensavo fosse anche un amico: evidentemente voleva rompere i coglioni. Capita, anche se di Cassano preferisco l'originale.

Vado a vedere cosa dice, lui dice che non ne indovino una da una vita: posso anche accettarlo. Quando feci il discorso su Nicolussi e il rigore in Venezia-Juve, dissi che era un regalo non voluto: lui disse che avrebbe chiamato gli avvocati. La cosa che mi ha fatto veramente ribrezzo è che ha tirato ancora fuori la storia di Mihajlovic senza sapere niente: io non querelo nessuno ma la trovo una scorrettezza allucinante perché lui non conosce la verità.

Dice che mi vuole bene ma non capisco un cazzo: non ci siamo, tutto questo bene non c'è. Io non ho messo il nome all'inizio perché non ho sentito quando diceva il mio, giuro: e lui si è riconosciuto subito. Io dico sempre che se non capisco un cazzo di calcio, sono un fenomeno: sono 45 anni che ci guadagno".