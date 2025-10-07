FC Inter 1908
Sabatini: “Caro Dimarco, con tutto il rispetto quella frase su Inzaghi non dovevi dirla perché…”

Sandro Sabatini, giornalista, è tornato sulle recenti dichiarazioni di Federico Dimarco sulla sua condizione fisica, con evidente riferimento alla gestione di Simone Inzaghi
Marco Astori
Marco Astori 

Nel corso del suo intervento per il podcast Numer1, Sandro Sabatini, giornalista, è tornato sulle recenti dichiarazioni di Federico Dimarco sulla sua condizione fisica, con evidente riferimento alla gestione di Simone Inzaghi.

L'esterno aveva detto: "Mi sono sempre allenato al 100%. Giocando più spesso 90 minuti cresci di più di condizione piuttosto che uscire sempre dopo un’ora…".

Così Sabatini: "Caro Dimarco, con tutto il rispetto per il tuo sinistro, per la tua carriera e per la tua umiltà, sei un irriconoscente: quella frase non la dovevi dire. Perché sei andato a puntare il mirino su Inzaghi, che ti ha messo la maglia da titolare. Poi è vero che Inzaghi faceva le sostituzioni al 60', sembrava quasi scaramanzia".

© RIPRODUZIONE RISERVATA