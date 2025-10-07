Nel corso del suo intervento per il podcast Numer1, Sandro Sabatini, giornalista, è tornato sulle recenti dichiarazioni di Federico Dimarco sulla sua condizione fisica, con evidente riferimento alla gestione di Simone Inzaghi.
Sabatini: “Caro Dimarco, con tutto il rispetto quella frase su Inzaghi non dovevi dirla perché…”
L'esterno aveva detto: "Mi sono sempre allenato al 100%. Giocando più spesso 90 minuti cresci di più di condizione piuttosto che uscire sempre dopo un’ora…".
Così Sabatini: "Caro Dimarco, con tutto il rispetto per il tuo sinistro, per la tua carriera e per la tua umiltà, sei un irriconoscente: quella frase non la dovevi dire. Perché sei andato a puntare il mirino su Inzaghi, che ti ha messo la maglia da titolare. Poi è vero che Inzaghi faceva le sostituzioni al 60', sembrava quasi scaramanzia".
